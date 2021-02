Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Opel beschädigt

Haren (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 11.30 und 16 Uhr an der Straße Marktwinkel in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter Opel Astra wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell