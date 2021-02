Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es am Deichweg in Emlichheim in Höhe des dortigen Sportplatzes an der Vechte zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Mülleimer und beschädigten vermutlich mittels Pyrotechnik eine Sitzbank. Zudem entfernten sie einen Betonpfeiler mit einem Hinweisschild. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

