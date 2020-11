Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizisten stellen flüchtenden Ladendieb

Wolfsburg

Wolfsburg, An der Vorburg 23.11.20, 18.45 Uhr

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes nahmen am frühen Abend einen flüchtenden 22 Jahre alten Ladendieb vorübergehend fest. Der 22-Jährige war in einem Store im Outlet-Center an der Straße An der Vorburg von Mitarbeitern beobachtet worden, wie er mit einer rot-schwarzen Daunenjacke im Wert von über 200 Euro den Laden ohne zu bezahlen verließ.

Da die Beamten schnell zur Stelle waren, konnten sie den 22-Jährigen mit der auffälligen Jacke schon von weitem sofort wahrnehmen. Zunächst versuchte der einschlägig polizeikannte Beschuldigte in Richtung Porschestraße davonzulaufen, bog dann aber in Richtung Hauptbahnhof ein, wo er von weiteren Einsatzkräften bereits erwartet wurde.

Bei der Durchsuchung des wohnungslosen 22-Jährigen wurden in seinen persönlichen Sachen zwei Tütchen mit Marihuana aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden daher beschlagnahmt und zusätzlich ein Strafverfahren wegen Drogenbesitz eingeleitet.

