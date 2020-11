Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nordsteimke: Einbrecher nutzen frühe Dämmerung für ihre Zwecke aus

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg-Nordsteimke, Angerring, Juraring 23.11.20, 16.00-19.15 Uhr

Von Anwohnern beobachtet entkamen am frühen Montagabend unbekannte Täter in Nordsteimke nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Täter nutzten dabei die früh einsetzende Dämmerung für ihre Zwecke aus. Bei beiden Taten waren die Bewohner nur kurzfristig nicht zu Hause. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch im Anschluss ohne Erfolg.

Den Ermittlungen nach wurde im ersten Fall im Angerring die Terrassentür des Einfamilienhauses mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Wenig später nutzten die Einbrecher im zweiten Fall im Juraring ein zur Lüftung auf Kippe stehendes Fenster zum Einsteigen in das Haus aus. In beiden Fällen wurden innerhalb weniger Minuten sämtliches Zimmer auf der Suche nach typischen Diebesgut wie vor allem Bargeld und Schmuck durchsucht. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Um 19.12 Uhr beobachteten Nachbarn schließlich wie die Täter durch den Garten nach der Tat flüchteten. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter Telefon 05361-46460 entgegen.

