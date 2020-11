Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Daimler-Benz-Fahrer bei Frontalzusammenstoß mit Linienbus lebensgefährlich verletzt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Bundesstraße 244 zwischen Helmstedt und Mariental 24.11.20, 06.45 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 244 zwischen Mariental und Helmstedt wurde am Morgen eine 29 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Helmstedt lebensgefährlich verletzt. Den Ermittlungen zufolge geriet der 29-Jährige mit seinem Daimler-Benz um 06.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Fahrer eines noch nicht mit Fahrgästen besetzten Linienbusses zusammen. Der 29-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrmänner befreiten den Schwerstverletzten und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in die Helmstedter Klinik. Es besteht akute Lebensgefahr.

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass Daimler-Benz-Fahrer in Richtung Helmstedt unterwegs war, als der entgegenkommende Linienbus-Fahrer in Richtung Querenhorst fuhr, um seine ersten Fahrgäste aufzunehmen. Nach dem Zusammenstoß wurde der Daimler-Benz zurückgeschleudert auf seine Fahrbahnseite. Daraufhin prallte eine unmittelbar nachfolgenden 25-jährige Golf-Fahrerin aus der Samtgemeinde Grasleben gegen den 29-jährigen Unfallverursacher, der durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben driftete. Durch den frontalen Aufprall geriet der Linienbus ebenfalls in den seitlichen Graben. Der 67-Jährige erlitt einen Schock, während die Golf-Fahrerin leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von 25.000 Euro.

Zurzeit wird der 29-Jährige intensivmedizinisch versorgt. Die Unfallstelle ist noch zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen werden durch einen Verkehrssachverständigen an der Unfallstelle unterstützt. Die Untersuchungen zur Ursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell