POL-WOB: Unbekannte versuchten Geldautomat gewaltsam aufzubrechen - Zeugen gesucht

Wolfsburg, Unter den Eichen 20.11.2020, 03.00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem versuchten Aufbruch eines Geldautomaten in der Nacht zum Freitag in einer Filiale der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg im Stadtteil Steimker Berg. Die Täter fühlten sich vermutlich bei der Tatausführung gestört und flüchteten im Anschluss unerkannt. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief jedoch ohne Erfolg.

Den Ermittlungen nach bemerkte ein Anwohner der Bankfiliale in der Straße Unter den Eichen um 03.00 Uhr draußen Geräusche. Als der Zeuge Licht einschaltete, um nach dem Rechten zu sehen, sah er zwei dunkel gekleidete Männer in dem jederzeit frei zugänglichen Selbstbedienungsbereich der Bank an einem Automaten hantieren. Vermutlich nutzten die Täter während des Notrufs die Zeit, um schnell zu flüchten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Unbekannten vor der Tat den Bereich der Bankfiliale ausbaldowert haben. Bislang steht außerdem nicht fest, wie die Tatverdächtigen geflüchtet sind. Daher bitten die Beamten um Hinweise zu dem nächtlichen Vorfall. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

