Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Junger Golf-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße 22.11.20, 10.05 Uhr

Am Sonntagvormittag kam im Stadtteil Wohltberg ein 18 Jahre alter Golf-Fahrer von der Fahrbahn ab. Der Fahranfänger rammte noch zwei weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, blieb aber unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 4500 Euro. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 18-Jährige um 10.05 Uhr in Richtung Grauhorststraße unterwegs war, als es zu dem Unfall kam. Der Fahrer gab an, dass er eingeschlafen sei und erst nach dem Aufprall wieder wach geworden sei. Zunächst stieß der 18-Jährige gegen einen Audi, der noch durch die Wucht des Aufpralls auf einen Polo geschoben wurde. Der Golf war nach der Karambolage nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

