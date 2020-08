Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 22.08.20, 06:05 Uhr, Raub auf Tankstelle, Waltrop Leveringhäuser Straße 113

Recklinghausen (ots)

Zur Ereigniszeit betrat eine bislang unbekannte männliche Person die Tankstelle an der Leveringhäuser Straße 113 in Waltrop und forderte von der Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 - 30 Jahre, ca. 180 cm, rote Jacke, schwarze Hose, schwarze Kappe, Mund-Nasen-Schutz. Die Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

