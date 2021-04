Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 15.04.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Brand in einem Einfamilienhaus

Peine, Plockhorst, Im Seebruch, 14.04.21, 15:55 Uhr

Aufgrund bisher unbekannter Ursache entstand in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Seebruch" in Plockhorst am Mittwochnachmittag ein Feuer. Als der Brand ausbrach, befand sich der Sohn der geschädigten Familie alleine zu Hause. Dieser konnte nach Ausbruch des Feuers das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht.

