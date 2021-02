Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Waltrop fuhr am Sonntag um 12:40 Uhr auf dem Nordring in Richtung Westen. Von hier aus wollte sie nach rechts in die Münsterstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 57-jährigen Waltroperin auf ihrem Pedelec zusammen. Die Radfahrerin war in derselben Richtung auf dem Nordring unterwegs. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand 600 Euro Sachschaden.

