Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag kollidierten ein 54-jähriger Fahradfahrer aus Haltern am See und ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen. Die beiden fuhren in entgegengesetzter Richtung auf der Recklinghäuser Straße. Der 54-Jährige stürzte über den Lenker und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der 11-Jährige blieb unverletzt. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

