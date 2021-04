Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 16.04.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Corona-Party aufgelöst

Peine, Braunschweiger Straße, 10.04.2021, 22:35 Uhr

Bereits am Samstagabend kam es zu einer Corona-Party. In der betroffenen Wohnung in Peine in der Braunschweiger Straße konnten die Polizeibeamten insgesamt 14 Personen aus verschiedenen Haushalten antreffen. Die Party wurde aufgelöst und gegen alle anwesenden Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

