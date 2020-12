POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Polizeidirektion Pirmasens

Am Samstag, den 12.12.2020 gegen 15:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Einmündung In den Birken zur Steinhalderstraße in Hinterweidenthal. Dabei übersah ein 65-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Steinhalderstraße in die Birken den 88 Jahre alten Radfahrer aus Hinterweidenthal, welcher in Richtung Radweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß mit dem Kleinbus schwerverletzt und erlitt dabei mehrere Knochenbrüche. Der 88-jährige Hinterweidenthaler wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung ins städtische Krankenhaus nach Pirmasens gebracht.

