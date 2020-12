Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Freitagabend, um 19.45 Uhr, ereignete sich auf der Hofenfelsstraße / Kreuzung Saarlandstraße / Landstuhler Straße ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Hofenfelsstraße in Fahrtrichtung Niederauerbach, ein 20-jähriger Zweibrücker befuhr die Hofenfelsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der 54-jährige wollte links in die Landstuhler Straße abbiegen. Er missachtete dabei den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Verkehrsunfall kam. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von 7500 Euro, am anderen Fahrzeug ein Schaden von 3500 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 54-jährige eine "Alkoholfahne" hatte. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille. Deshalb wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren und ein längeres Fahrverbot. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell