Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

AltenkirchenAltenkirchen (ots)

Eine 52jährige Frau befuhr am 04.12.2020 um 07.26h, mit ihrem VW Polo die Hochstrasse in Altenkirchen und beabsichtigte nach rechts in die Rathausstrasse abzubiegen. Ein neben ihr befindlicher LKW-Fahrer lenkte sein Fahrzeug plötzlich nach rechts und streifte den PKW der 52jährigen, wodurch dieser nicht unerheblich beschädigt wurde. Der LKW-Fahrer setzte hiernach seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen Sattelzug mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Altenkirchen unter Tel.: 02681/9460 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstrasse 30

57610 Altenkirchen

Telefon: 02681-9460

www.wache.pialtenkirchen@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.wache.pialtenkirchen@polizei.rlp.de

