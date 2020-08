Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in ein Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Sonntag wurde zwischen 12:15 Uhr und 16:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Belfortstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

