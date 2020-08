Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Mannheim-Almenhof (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, in einen Kiosk in der August-Bebel-Straße. Nachdem bislang unbekannte Täter über ein Fenster in den Kiosk eindringen konnten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

