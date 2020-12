Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 11. Dezember 2020:

Bild-Infos

Download

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Ohrum, Halchter, Adersheim: Hinweise zu einer möglichen Umweltverschmutzung gesucht

Am 02.12.2020 wurde festgestellt, dass eine bis dahin unbekannte weiße, zunächst offenbar flüssige Masse (siehe beigefügtes Bild) in einem Graben an einem Feldweg zum Oder in Ohrum durch Unbekannte abgelassen worden war. Am 07.12.2020 wurde eine neuerliche Ablagerung an einem Feldweg am Bungenstedter Turm, Halchter, festgestellt. Letztlich konnte auch in Adersheim an einem Feldweg gegenüber des Sportplatzes diese weiße Masse festgestellt werden. Erste Untersuchungen des Landkreises Wolfenbüttel ergaben, dass es sich bei der zunächst flüssigen Masse offenbar um Kalkschlämme handelt, die unerlaubt entsorgt worden ist. In diesem Zusammenhang wurde ein weißer VW Transporter mit Anhänger und darauf befindlichem Fass in der Nähe der Ablageorte gesehen. Die Polizei sucht nun Hinweise zu den Ablagerungen aber auch zum Transporter. Telefon: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell