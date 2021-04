Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 17.04.2021

Peine (ots)

Trickdiebstahl

Freitag, 16.04.2021, 15:30 Uhr

38176 Wendeburg, Büssingstraße

Am Freitagnachmittag wurde eine 53-jährige Frau auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Wendezelle an ihrem Pkw durch eine unbekannte Frau in ein Gespräch verwickelt. Anschließend bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse aus ihrem Pkw entwendet wurde. Das Gespräch diente offensichtlich zur Ablenkung, während die Geldbörse durch eine weitere Person entwendet wurde.

Versuchter Diebstahl aus Blumengeschäft

Freitag, 16.04.2021, 13:00 Uhr

31234 Edemissen, Rathausring

Am Freitagmittag betrat eine männliche Person den Verkaufsraum eines Blumengeschäftes in Wipshausen. In einem passenden Moment versuchte der Täter eine verschlossene Kasse aufzubrechen. Als weitere Personen den Verkaufsraum betraten, brach der Unbekannte die Tagbegehung ab und flüchtete ohne Diebesgut. Der Täter soll in der Folge einen Linienbus bestiegen haben. Der Täter hatte dunkle kurze Haare und war mit einer schwarzen Steppweste, einem dunklen Kapuzenpullover sowie einer Jeans bekleidet. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edemissen unter der Telefonnummer 05176 / 976480 zu melden.

Einbruchdiebstahl aus Bauwagen

Mittwoch, 14.04.2021, 16:00 Uhr - Freitag, 16.04.2021, 06:30 Uhr

31249 Hohenhameln, Kleiner Brocken

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen wurde in der Straße Kleiner Brocken in Clauen ein Bauwagen aufgebrochen und mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Es entstand ein Schaden von etwa 1.200 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen den oder die unbekannten Täter eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell