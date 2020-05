Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Marienborn - Einbruch in Wohnung

Mainz-Marienborn (ots)

Dienstag, 05.05.2020, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 06.05.2020, 00:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebeln in Mainz-Marienborn, in der Straße 'Am Sonnigen Hang' die Eingangstür einer in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung auf, durchwühlen die Zimmer und entwenden unter anderem eine Spielekonsole. Die Tat findet nach bisherigem Ermittlungsstand am Dienstag zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht statt. Die Kriminalpolizei kann diverse Spuren sichern, die noch ausgewertet werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell