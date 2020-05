Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Taschendiebstahl auf Wochenmarkt

Mainz-Altstadt (ots)

Dienstag, 05.05.2020, 10:00 Uhr bis 05.05.2020, 11:00 Uhr

Einer 73-jährigen Dame wird am Dienstagmorgen bei dem Besuch des Wochenmarktes am Dom der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

