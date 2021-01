Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Warstein (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag (23. Januar), 12 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in ein Vereinsheim an der Belecker Landstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher nicht in das Gebäude. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruchsversuch geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

