Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Dachstuhlbrand in Dorsten

Schermbeck (ots)

Am späten Freitagabend um 21:00 Uhr wurde die Feuerwehr Schermbeck zu einem Dachstuhlbrand nach Dorsten in den Ortsteil Östrich auf der Straße Am Rehbaum alarmiert.

Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird die Feuerwehr Schermbeck hier überörtlich alarmiert. Nach Absprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr Dorsten, die schon vor Ort waren, verblieb die Feuerwehr Schermbeck im Bereitstellungsraum an der Einsatzstelle. Nach kurzer Zeit, konnte die Feuerwehr Schermbeck ohne Maßnahmen einrücken. Für die Feuerwehr Schermbeck endete der Einsatz gegen 21:50 Uhr.

