Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Vermeintlicher Gasaustritt auf der Erler Straße

Schermbeck (ots)

Bei Umbauarbeiten in einem Ladenlokal an der Erler Str. kam es am Samstagmittag, gegen 12:46 Uhr, laut Mitarbeiter zu einem Gasgeruch / Gasaustritt. Umgehend wurden das Ladenlokal und umliegenden Wohnhäuser evakuiert (15 Personen). Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den angegeben Bereich - ohne Feststellung. Zeitgleich mussten zwei Türen mittels Türöffnungswerkzeug geöffnet werden um an den Hauptgashahn zu gelangen. Dieser wurde sodann abgestellt. Der nach alarmierte Energieversorger (NGW) Gas ging nochmals mit Gasmessgeräten ins Gebäude. Auch hier kam es glücklicherweise zu einem negativen Messergebnis. Nach Absprache mit dem Energieversorger konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen und die Arbeiter wieder ihre Arbeit aufnehmen. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an den Energieversorger und der Polizei. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 13:45 Uhr.

