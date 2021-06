Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrerin kollidiert mit Autofahrerin

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (21 Uhr) fuhr eine 64-jährige Autofahrerin auf dem Hellweg in Fahrtrichtung Haltern. Zeitgleich fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Fußweg des Hellwegs in entgegengesetzte Richtung. Etwa 100m vor der Straße Am Wehr fuhr die Fahrradfahrerin auf die Fahrbahn und stieß dabei mit der Autofahrerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 20-Jährige schwer. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell