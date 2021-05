Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Fliegende Pfannen verhindert- gefährliche Fahrt gestoppt

Am Freitagnachmittag hielten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes einen Sattelzug in Bracht an. Der 26-jährige Fahrer war damit auf dem Weg in sein Heimatland, die Niederlande. In diesem Zustand allerdings wurde ihm diese Fahrt untersagt.

Die Sattelzugmaschine war mit 22.000 Kilogramm Dachziegeln beladen. Diese auf Europaletten gestapelte Ladung war mit insgesamt neun Spanngurten nur unzureichend gesichert. Zudem wiesen einige der ohne ausreichende Vorspannkraft versehenen Gurte erhebliche Beschädigungen auf und waren ablegereif. Die Europlatten waren zudem nicht mit rutschhemmendem Material unterlegt und zwei Paletten waren in zweiter Ebene gestapelt und mit ablegereifen Gurten ebenfalls nicht ausreichend gesichert. Die gesamte schwergewichtige Ladung hätte in diesem Zustand schon bei einer leichten Kurvenfahrt von der Ladefläche auf die Straße rutschen können. Die Gefahr solcher fliegenden Pfannen war so groß, dass die Einsatzkräfte die Weiterfahrt untersagten. Der Niederländer musste eine Sicherheitsleistung bezahlen und sich danach um die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung bemühen./ah (362)

