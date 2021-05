Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 03.05. und Sonntag, 09.05.21 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Lobbericher Straße in Breyell ein. Nachdem sie die Haustür gewaltsam öffneten, durchsuchten sie das gesamte Haus sowie die Garage nach möglicher Beute. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0. / tk (360)

