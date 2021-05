Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Weiterer versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kempen (ots)

Am Samstag, 08.05.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus auf der Einsteinstraße einzubrechen. Hierbei wurde ebenfalls vergeblich versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 / tg (358)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell