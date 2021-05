Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter aus dem Hausflur eines Einfamilienhauses auf der Viersener Straße zwei E-Scooter. Zugang zum Haus verschafften sich die Täter durch die Haustür, die vermutlich nicht abgeschlossen war. Die Tatzeit dürfte gegen 03:00 Uhr gewesen sein, da die Hausbewohner um diese Zeit vom Bellen ihres Hundes geweckt wurden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 / HJR (357)

