Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kempen (ots)

Ein 36jähriger Mann aus Krefeld befuhr mit seinem Motorrad in Kempen die Tönisberger Straße aus Richtung Königshütte kommend in Richtung Hülser Landstraße. Hier überholte er einen vor ihm fahrenden PKW einer 40jährigen Frau aus Rheurdt. Beim Wiedereinscheren geriet er ins Straucheln und kam auf dem rechts verlaufenden Grünstreifen zu Fall. Hierbei verletzte er sich am Bein. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. / fd (355)

