Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, 7. Mai 2021, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 17:00 Uhr, drangen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Straße Schirick in Viersen-Dülken ein. Die oder der Täter hebelten die Terrassentür auf und das Haus wurde durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 / fd (356)

