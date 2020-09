Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Nordheim. Der Unfallverursacher touchierte zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr, mit seinem schwarzen Fahrzeug gegen die Türen der linken Fahrzeugseite des in der Hauptstraße abgestellten Skodas. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

