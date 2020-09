Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Toyota beschädigt und davongefahren

Ein Unbekannter beschädigte am Mittwochnachmittag einen geparkten Toyota in Mosbach und fuhr im Anschluss davon, ohne sich beim Fahrzeughalter oder der Polizei zu melden. Der Wagen stand im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße in der Nähe der Warenanlieferung. In dieser Zeit blieb wohl der Lenker eines anderen Fahrzeugs an der vorderen Stoßstange des Toyotas hängen und beschädigte diese. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf knapp 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 06261 8090 dem Polizeirevier Mosbach mitzuteilen.

Adelsheim: Gut Ding will Weile haben

Knapp neun Monate nachdem ein Unbekannter versuchte eine Schaufensterscheibe in der Adelsheimer Marktstraße zu zerstören, konnten die Beamten des Polizeipostens Adelsheim dieser Tage einen Fahndungserfolg verzeichnen. Nachdem in der Nacht zum 19. Dezember 2019 der bislang unbekannte Mann versuchte, das Schaufenster eines Optikergeschäfts mit einem Stein einzuwerfen, vermutlich um sich ein Weihnachtsgeschenk zu sichern, konnte nun nach Untersuchung und Abgleich der gesicherten Spuren ein 21-Jähriger als Täter identifiziert werden. Der geständige Täter räumt ein, die Tat unter erheblichem Alkoholeinfluss begangen zu haben. Am Schaufenster entstand ein Sachschaden von rund 3.400 Euro. Da die Scheibe einbruchssicher war, gelang es dem Täter damals jedoch nicht, an seine mögliche Beute zu gelangen.

