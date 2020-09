Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.09.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Vandalismus im Kurpark - Zeugen gesucht

Unbekannte randalierten am Samstagmorgen im Kurpark in Bad Mergentheim. Gegen 6 Uhr beschädigte eine Personengruppe Tische, Schilder und Laternen im sogenannten "Klanggarten". Die alarmierten Polizeibeamten trafen in der Nähe eine vierköpfige Personengruppe an. Ob diese Gruppe unmittelbar mit der Sachbeschädigung zu tun hat, muss nun ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

