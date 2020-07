Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Mercedes

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit vom 18.07.2020, 17:30 Uhr bis zum 19.07.2020, 06:25 Uhr ein, in der Kobachstraße 19 geparkter blauer Mercedes, A Klasse mit einem spitzem Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden an der Beifahrerseite und am Kotflügel. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

