POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit verletzter Person, Bus flüchtet

Gevelsberg (ots)

Ein 58-jähriger Gevelsberger erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, da ihm am 14.04. gegen 23.35 Uhr an der Haltestelle "Alleestraße" in Gevelsberg ein vorbeifahrender Linienbus seitlich angefahren habe und er dadurch gestürzt sei. Der Bus sei nach dem Unfall weitergefahren. Zuvor habe er zwei Passanten an der Bushaltestelle nach der Uhrzeit gefragt. Die Polizei sucht nun diese beiden Zeugen sowie Hinweise auf den Unfallfahrer. Telefonnummer für Hinweise: 02333-9166-4000.

