Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall durch Sekundenschlaf

Gevelsberg (ots)

Am 14.04. gegen 22:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Gevelsberger die Straße An der Drehbank. Als er für einen kurzen Augenblick am Steuer einschlief, berührte sein Pkw Fiat rechts die Bordsteinkante, es entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit.

