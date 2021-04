Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Unfall im Bus

Hattingen (ots)

Am 14.04. gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der Bochumer Straße ein Unfall in einem Linienbus, bei dem eine 16-Jährige aus Velbert leicht verletzt wurde. Die 16-Jährige saß auf einem Sitz im hinteren Teil des Busses. Der Fahrer, ein 50-jähriger Hattinger, musste den Linienbus aufgrund einer auf rot wechselnden Ampel abbremsen. Bei dem Bremsvorgang rutschte die 16-Jährige von ihrem Sitz und stieß mit dem Kopf gegen eine Haltestange. Sie wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell