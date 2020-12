Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner, Wehretal-Reichensachsen: Suche nach vermissten 13-jährigen Maximilian G.

KasselKassel (ots)

Seit heute Vormittag wird der 13-jährige Maximilian G. aus Wehretal-Reichensachsen vermisst. Maximilian G. wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 150 cm groß, schlank, hat kurze, braune Haare mit Pony bis zu den Augenbrauen. Maximilian ist Brillenträger, trägt eine dunkelblaue Mütze und entweder eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Chiemsee" oder eine schwarz/graue Jacke und schwarze Sportschuhe der Marke "Victory". Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos. Die Polizei in Nordhessen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Maximilian G. Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort wird gebeten, die Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 05651-9250 oder die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 oder jede andere Polizeidienststelle zu benachrichtigen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

