Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfallflucht auf der Wuppertaler Straße - Geschädigter gesucht

Sprockhövel (ots)

Am 12.04. gegen 07:20 Uhr kam es in der Wuppertaler Straße Höhe Hausnummer 56 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein am Straßenrand geparkter dunkler Pkw beschädigt worden sein soll. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte dieser Pkw nicht mehr an der Unfallstelle aufgefunden werden. Die Polizei erbittet Hinweise zu dem beschädigten Pkw und zu seinem Halter unter der Telefonnummer 02324-9166-6000.

