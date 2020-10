Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201009-3-pdnms Zeugenaufruf, VU Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 08.10.2020 kam es gegen 20.20 Uhr in Rendsburg, Hollesenstraße Einmündung Schleswiger Chaussee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die 22 Jahre alte Fußgängerin wollte von dem Friedhofspark kommend die Straße in Richtung der Tankstelle überqueren. Bei Grün ging sie über die Straße als sich von links ein PKW näherte, der in die Schleswiger Chaussee abbiegen wollte. Die Fahrerin des PKW übersah beim Abbiegen die Fußgängerin und es kam zum Unfall. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gefah-ren. Die Fahrerin des PKW stieg kurz aus und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, braune kurze Haare, sie trug eine runde Brille und eine beige Jacke. Die Fahrzeugführerin als auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter der Tel.: 04331/208450 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell