Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Hatterwüsting

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag gegen 15.00 Uhr kam es auf dem Hatter Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 69-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades aus der Gemeinde Großenkneten war hier in Richtung Kirchhatten unterwegs und beabsichtigte in Höhe Hasenweg einen vor ihm fahrenden Pkw eines 26-jährigen aus der Gemeinde Hatten zu überholen. Während des Überholvorganges bog der Fahrzeugführer des Pkw nach links ab und kollidierte mit dem Kleinkraftrad. Der Fahrer stürzte und erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrzeugführer des Pkw wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste bis 17 Uhr voll gesperrt werden, die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

