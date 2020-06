Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Radfahrer verletzt sich in Rodenkirchen bei Sturz schwer - Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 20.06.2020, 16.19 Uhr, wird durch Anwohner des Norderwegs in Rodenkirchen ein verletzter Fahrradfahrer auf dem Boden liegend aufgefunden und erstversorgt. Vermutlich ist der 77-jährige Fahrradfahrer aus Rodenkirchen zuvor mit seinem Fahrrad von der Schweier Straße kommend in den Norderweg abgebogen. Hierbei kommt er mit dem Pedal gegen einen Bordstein, verliert die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzt. Durch den Sturz zieht sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu, die durch die alarmierten Rettungskräfte versorgt werden. An der Unfallstelle können keine Personen angetroffen werden, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

