POL-F: 201223 - 1307 Frankfurt-Seckbach: Einbruch in Lagerhalle

(hol) In der Nacht zum Dienstag (22.12.2020) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in Seckbach ein und entwendeten mehrere hochwertige Mountainbikes.

Zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr gelangten die Täter auf das Industriegelände in der Gwinnerstraße. Dort drangen sie sowohl in Arbeits- als auch Lagerhallen ein. Aus einer der Lagerhallen entwendeten sie insgesamt drei hochwertige vollgefederte Mountainbikes im Wert mehrerer tausend Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

