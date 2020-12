Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201223 - 1306 Frankfurt-Fechenheim: Fahrrad und Rucksack weg

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Ein unbekannter Mann erbeutete am gestrigen Abend (22.12.2020) mutmaßlich die Wertsachen eines 27-Jährigen, welcher in Fechenheim mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad die Wächtersbacher Straße in Richtung Am Erlenbruch, als er in Höhe der Hausnummer 91 abstieg, um an der dortigen Fußgängerampel die Straßenseite zu wechseln. Plötzlich erschien ein unbekannter Mann, welcher auf ihn zugelaufen kam. Beleidigend und mit aggressiver Stimme forderte ihn dieser auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Davon eingeschüchtert stieß der 27-Jährige zunächst sein Fahrrad in Richtung des Unbekannten und flüchtete vor diesem. Der Mann verfolgte ihn noch einige Meter, verschwand jedoch schließlich in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte, welcher bei der Flucht sein Fahrrad und seinen Rucksack zurückgelassen hatte, stellte kurze Zeit später fest, dass beides fehlt.

Täterbeschreibung: männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 185-190 cm groß, grauschwarzer Bart, bekleidet mit dunkler Wintermütze, Brille, dunkler Jacke, dunkler Hose.

Zeugen, die Hinweise über den Verbleib der Wertsachen oder zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069/755-51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

