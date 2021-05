Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Am Sonntag, 09.05.2021, kam es gegen 09:50 Uhr auf der Dilborner Straße in Overhetfeld zu einem Alleinunfall eines Pedelecfahrers. Der 69 Jahre alte Erkelenzer kam zu Fall, als er auf der abschüssigen Straße von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren wollte und dabei mit dem Vorderrad am abgesenkten Bordstein abrutschte. Er wurde leicht verletzt und zur Behandlung in einem Krankenhaus ambulant versorgt. / tk (359)

