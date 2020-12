Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Abzweig B27/K 5705 Hirschhalde) Von der Fahrbahn gerutscht - 5000 Euro Schaden (01.12.2020)

Bad Dürrheim, Abzweig B27/K 5705 Hirschhalde, Schwarzwald-Baar-KreisBad Dürrheim, Abzweig B27/K 5705 Hirschhalde, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall auf teils mit Schnee bedeckter Fahrbahn und einem dabei entstandenen Sachschaden an einem VW Golf in Höhe von rund 5000 Euro ist es am Dienstagvormittag, kurz nach 09 Uhr, an der Abfahrt der Bundesstraße 27 zur Kreisstraße 5705 bei Bad Dürrheim gekommen. Der 40-jährige Fahrer des Golfs war zunächst auf der B 27 - von Donaueschingen kommend - in Richtung Bad Dürrheim unterwegs und wollte die Bundesstraße an der Abfahrt Richtung Hirschhalde verlassen. Hierbei hatte der Mann die Geschwindigkeit seines Wagens nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst. Kurz vor der Einmündung auf die K 5705 rutschte der Golf von der Fahrbahn der Abfahrt und prallte gegen die Leitplanken. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

