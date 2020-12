Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt

Zeugenaufruf (30.11.2020)

(St. Georgen)(St. Georgen) (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die ein Unbekannter am gestrigen Montag im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Bereich der "Neue-Heimat-Straße" begangen hat. Der Täter zerkratzte die rechte Seite eines schwarzen Skoda Sciala. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Personen, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tobias Schöpf / Marcel Ferraro

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07461 941 - 134

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell