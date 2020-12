Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Hilzingen, Gailingen, Radolfzell

Landkreis Konstanz) "Falsche Polizeibeamte": Erneut vermehrte Betrugsversuche (30.11.2020)

Am vergangenen Montag riefen im Landkreis Konstanz vermehrt Betrüger an, die sich als "Polizeibeamte" ausgaben. In den fünf der Polizei bekannten Fällen versuchten die Betrüger, die Angerufenen zu verunsichern und zur Herausgabe von Wertgegenständen/Bargeld zu bewegen. Die "falschen Polizeibeamten" erzählten hierfür die bekannte Geschichte von einem Einbruch in der Nachbarschaft und einer angeblichen Gefährdung der Anschlussinhaber. In den bislang gemeldeten Fällen wurde die Betrugsabsicht stets erkannt und das Gespräch frühzeitig beendet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen Betrugsversuchen und empfiehlt bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein, das Gespräch im Zweifelsfall zu beenden und die Polizei zu verständigen. Hierfür sollte nicht die angezeigte Rufnummer des letzten Anrufes, sondern nur die Rufnummer des zuständigen Reviers oder die Notrufnummer 110 verwendet werden.

Da häufig ältere Mitmenschen in das Visier der Betrüger geraten, ist es wichtig, dass insbesondere diese durch Familienmitglieder oder Bekannte auf solche Betrugsmaschen aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden.

Informationen zu dem Betrugsphänomen sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

