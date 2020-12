Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/Landkreis Konstanz) VW beim Ausparken beschädigt (30.11.2020)

Bodman-LudwigshafenBodman-Ludwigshafen (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden verursachte ein Fiat-Fahrer gegen 14 Uhr in der Straße "Bodenseeblick" in Ludwigshafen. Beim Rückwärtsausparken aus einem Grundstück rammte der 26-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Verletzt wurde niemand.

